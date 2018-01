“Estem molt contents amb Sito Alonso”

Volíem un equip amb intensitat, caràcter i actitud, i a pesar dels resultats ho estem assolint Entenc l’aficionat i assumeixo que no està sent la temporada que esperàvem

Els resultats dels primers quatre mesos de competició estan molt lluny del que Nacho Rodríguez pensava a l’estiu. Ho admet, però es referma en les decisions preses i en els plantejaments de concepte. I com que veu coses molt bones en el dia a dia, reitera que cal paciència bo i sabent el càrrec que ocupa. “Ara els resultats no són bons, però el balanç el farem a final a temporada. Aleshores seré el primer que valoraré la meva gestió, les meves errades, encerts, etc., i haurem de prendre les decisions que calgui, a tots els nivells.”

Dijous era un partit decisiu i el Palau va registrar la pitjor entrada de la temporada en l’Eurolliga: 4.000 espectadors mal comptats.

L’equip ha tingut molts alts i baixos i fa deu dies contra el CSKA vam tenir la millor entrada de les dues últimes temporades. És un símptoma del tarannà de l’equip, que ha jugat molt bé alguns partits i en d’altres no tant. Dijous era un partit complicat i el vam guanyar amb una molt bona defensa, i el que hem de fer és aconseguir l’estabilitat que no hem tingut durant la temporada. I, evidentment, recuperar l’aficionat del Palau, que en determinats moments també ha vibrat amb l’equip.

Per què passen aquests alts i baixos?

Ens està faltant estabilitat. Estem en la creació d’un projecte, d’una identitat tant d’equip com de secció, i això requereix temps. Tenim pràcticament vuit jugadors nous, un tècnic nou amb una filosofia diferent, i això demana una mica de temps. Afegim-hi un format d’Eurolliga al que l’equip encara no s’ha sabut adaptar. Si perds dos partits d’Eurolliga i el cap de setmana no estàs fi en l’ACB, entres en una dinàmica molt negativa que afecta tant la feina col·lectiva com l’individual. Això ens condiciona. Però el principal és que, com en tot projecte nou, les coses costen més.

Demana temps i s’han disputat ja quatre mesos de competició.

Sí, sí, no hi ha excuses. No estem contents ni esperàvem que la temporada anés tal com va. Com a responsable no buscaré excuses. És un fet que en alguns partits l’equip ha demostrat molt bon joc i en d’altres ha estat un equip absolutament desconegut. Com deia, hem de recuperar l’estabilitat. Inicialment, els problemes eren de caire defensiu i últimament això ho tenim corregit. I és des de la defensa que es construeix.

Amb el dia a dia de l’equip està satisfet?

Molt. He vist el 95% dels entrenaments i he anat a tots els viatges i no tinc cap dubte de la feina diària que es fa. Ni de l’entrenador, ni dels tècnics ajudants ni, sobretot, dels jugadors. Després de perdre, els jugadors s’entrenen molt bé, però no sempre es trasllada al partit: pel rival, per dinàmiques internes, dinàmiques mentals negatives, etc. Però estic molt satisfet de la implicació i de la feina diària dels quinze jugadors i de com senten el que està passant.

Les dues sèries de cinc i sis derrotes consecutives han significat canviar completament els rols i les rotacions de la pràctica totalitat dels jugadors.

Són decisions de l’entrenador per endevinar la tecla. No hi ha un pla establert per a uns jugadors i per a uns altres no. Hi ha hagut uns fitxatges que els hem portat per complementar als que ja hi havia, però el concepte principal de l’estiu, que era voler un equip amb intensitat, caràcter i actitud, a pesar dels resultats, s’està aconseguint. No és normal que un equip amb tantes derrotes en l’Eurolliga tingui un average positiu. Això vol dir que l’equip no es deixa anar. El partit que hem perdut de més ha estat de tretze, contra el Fenerbahçe. I en partits que semblava que perdríem de vint, l’equip ho ha donat tot, amb caràcter i actitud. A partir d’aquí, les coses tècniques i tàctiques, d’un cinc inicial o d’un altre, són decisions de l’entrenador.

És l’entrenador que busca la tecla, o també es pot veure com el símptoma d’un entrenador perdut.

No hi estic d’acord. Vam fer una plantilla de quinze pensant en això, en què hi havia molts partits, i sabíem que si no hi havia lesions n’hi hauria tres que no podrien entrar. En ocasions han estat uns i en d’altres uns altres, i això afecta les rotacions. Són decisions de l’entrenador en funció de cada moment i que fa perquè és una plantilla competitiva amb quinze jugadors de nivell que poden jugar en qualsevol moment.

Algú que no ha vist mai un equip, amb els primers cinc atacs ha de reconèixer a què juga i quins jugadors manen en l’equip. És difícil detectar això en aquest Barça.

És que hem fet un equip en què no hi ha una estrella. No hi ha una o dues estrelles ofensives. Hem construït un equip amb caràcter i intens en el qual el joc no giri al voltant d’un determinat jugador. N’hi ha que tenen més talent ofensiu, com ara el Séraphin i l’Huertel, però la idea és que en la plantilla tots poden ser importants, tant en atac com en defensa. I en les últimes setmanes l’equip està trobant una regularitat defensiva que és el que ens permetrà créixer i construir el projecte. En atac? Molts jugadors poden anotar i no depenem que ningú anoti 30 punts.

Quan més mala pinta feien les coses, a finals de desembre, l’equip es va aferrar a Ribas, Navarro i Tomic, amb bons moments també de Vezenkov. Per la seva qualitat o pel seu coneixement de la casa?

Segur que hi ha una mica de tot. En aquells moments, jugadors amb experiència van fer un pas endavant perquè coneixen el club i entenen la situació. Van ser ells i també el Víctor i el Pierre, jugadors d’aquí. Però són circumstàncies que quedaran en el que és el global de la temporada.

Estan contents amb els fitxatges?

Sí, en general estem contents amb tots ells. Si fem la foto de setmanes, de mesos, tots els jugadors han aportat en algun moment. Estem contents amb la seva feina diària i amb la seva actitud. No han vingut set fitxatges perquè juguin tots set, insisteixo. Han vingut per complementar-se amb els que hi havia: el Kevin amb l’Ante, l’Adrien amb el Sasa, etc. I així fer un equip.

Amb Heurtel volien joc curt, per parelles i d’un contra un, i el tenen. Creu que els falta un base que involucri tot l’equip?

En la funció aquesta de controlar i dirigir el grup, ara el Pau ho està fent molt bé. Ara bé, si analitzem la globalitat de l’Eurolliga, fixem-nos que la majoria d’equips tenen bases anotadors: l’Anadolu en té dos, el Maccabi, fins i tot el Madrid, el Milà... Tots els equips tenen bases anotadors. No hi ha bases directors purs perquè en el mercat no hi són...

Llevat del Madrid, no ha anomenat cap equip dels que tallen el bacallà.

Traient tres o quatre noms, no hi ha bases directors. Aquesta funció, a la qual li està costant adaptar-se, era la que tenia el Phil [Pressey]. No va venir per anotar, sinó per defensar i per fer jugar. Li està costant l’adaptació al bàsquet europeu, però estem molt contents de la seva feina diària. No podem oblidar que hem guanyat algun partit d’Eurolliga en què va ser clau en el triomf. No estem especialment preocupats per aquest perfil, perquè a l’estiu ja sabíem que el Pau podia assumir-lo, i ara s’està completant molt bé amb l’Heurtel.

Si s’entrena i es treballa tan bé, quines diferències hi ha entre la temporada passada i aquesta? A vostè no li agrada comparar, però amb 18-17 de balanç és inevitable.

Entenc l’aficionat i assumeixo que no està sent la temporada que esperàvem. Però torno al que deia: estem construint un projecte i cal paciència i anar creixent de mica en mica. No ho compararé amb l’any passat. El nostre equip ha jugat un gran bàsquet i ha guanyat grans equips i en cap moment s’ha deixat anar, mai. I aquesta és una marca d’identitat per créixer. Els resultats ara estan en la línia de l’any passat, sí, però el balanç el farem a final a temporada. Aleshores seré el primer que valoraré la meva gestió, les meves errades, encerts, etc., i haurem de prendre les decisions que calgui, a tots els nivells.

“Per mi es inconcebible que en aquest club quan es perdi no passi res.” La frase és seva. Més enllà dels moviments de l’entrenador amb els rols i les rotacions, què s’està fent?

Tenim una plantilla de quinze jugadors per fer això i no per anar a les palpentes com vostè plantejava abans. Però evidentment que estem mirant el mercat per millorar el que tenim. No fitxarem per fitxar, ni portarem pedaços. Si fitxem volem que sigui un jugador que ens faci millors. Hi ha moltes variables i no és fàcil, però estem al mercat.

A nivell intern de club, Lubos Barton s’incorpora a la dinàmica del primer equip. Per què?

Hem considerat que la seva experiència recent com a jugador pot aportar coneixements que ens enriqueixin, que complementi els altres entrenadors ajudants i que estigui a prop dels jugadors. Però això no és un canvi significatiu, és aportar per complementar. En l’aspecte mental, per exemple, la seva experiència pot ser un molt bon suport als jugadors. Perquè és cert que hem identificat que en les ratxes dolentes el tema mental pesa molt, en ocasions més que les qüestions tècniques o tàctiques puntuals.

Abans de rebre el Brose, Sito Alonso va donar moltes voltes a la mentalitat. Han pensat a incorporar un professional de l’àmbit de la psicologia?

És una cosa que tenim sobre la taula, sí, per millorar internament en aquest sentit.

Hi ha confiança plena en Sito Alonso?

No dubtem gens de l’entrenador. Estem molt contents amb ell, des del primer dia. És una persona que està les vint-i-quatre hores del dia pensant i treballant per l’equip. Té coneixements i experiència, i no en tenim cap dubte. Volem construir una cultura d’equip i d’identitat, i això demana temps. Reitero, cal tenir paciència amb el projecte.