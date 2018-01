Un somni de 35 minuts

La rebel·lió lila va durar mig partit, tot i que la resistència va ser més llarga. L’Snatt’s Sant Adrià va tenir la semifinal a l’abast fins al minut 35 (60-61), tot i que les millors sensacions ja viatjaven en el tren del Mann. A pista contrària i amb una afició de matrícula en els bons moments i en els difícils, l’equip lila va acabar el trànsit per la copa quan l’ofici del Mann va fer la feina.

L’Snatt’s va fer honor a la poca pressió que tenia i es va mostrar a l’inici més fresc que el Mann, massa engarrotat, amb pèrdues insòlites en la transició, sense precisió des de l’arc (1/7 triples en el primer quart) i amb Ferrari desconeguda, tot i que cinc tirs lliures al final li van arreglar el quart. L’Snatt’s, en canvi, fidel als seus signes d’identitat, amb 3/6 triples. El Mann va tenir sort del tir lliure (9 més que el rival) per tancar el quart amb millor resultat (23-19, que havia estat un 23-16) que sensacions.

A Fabián Téllez li pujava la mosca al nas (12 faltes del seu equip i 6 del Mann) i de tir lliure en tir lliure, l’equip aragonès es va anar refent (28-27). Però entre la transició –dues recuperacions– i Reisingerova al pal baix, l’Snatt’s resistia (36-30). Lapeña va aturar el partit i del temps mort en va sortir el Mann més fluid de la primera meitat. Un triple de Lahuerta va avançar l’equip de casa (38-40) i a la mitja part tot estava molt i molt obert (39-40).

El Mann va optar per una defensa zonal en el tercer quart per protegir-se de les faltes i tancar el rebot. L’Snatt’s trobava Reisingerova a dins, però faltava precisió, tot i que es forçaven faltes. Amb tot, un triple de Riley posava el 47-43. Lapeña tornava a aturar el partit perquè l’equip lila l’ofegava a còpia de pèrdues (13 en 24 minuts). El tècnic aragonès també ho va provar jugant sense cap interior pura (Abalde i Gimeno). Va ser Abalde i el rebot d’atac el que va permetre capgirar el resultat (51-52) i rematar el quart amb una recuperació d’Ocete (51-54). El Mann havia remuntat renunciant al pal baix –curiosament, sense cost en el rebot, cada cop més seu– és a dir, adaptant-se al Sant Adrià, que vivia uns moments problemàtics que es van allargar a l’inici del darrer quart (55-61) amb el Mann encara sense pivots. Arrojo encara va fer un triple per ajustar-ho tot (60-61), però el Mann havia deixat de perdre pilotes. Al contrari, les perdia l’Snatt’s, i entre això i l’ofici aragonès, les lila gairebé no van ni poder llançar en bona posició i van haver de rendir-se a l’evidència.