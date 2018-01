Iverson, a Andorra

Gest ambiciós el que va fer ahir el MoraBanc, fent oficial la incorporació de Colton Iverson fins al final d’aquest curs. El pivot, dotat de molta presència i capacitat física, ha d’injectar més consistència al joc interior tricolor i ajudar-lo a assolir l’objectiu en aquesta segona part de la temporada, el play-off.

El del Principat serà el seu cinquè equip a Europa des que hi va aterrar l’estiu del 2013. En els tres anteriors, Iverson hi va disputar l’Eurolliga. En total, 63 partits, repartits entre el Baskonia (24), el Pinar (9) i el Maccabi (30), on va militar el curs passat. En tots va destacar especialment per la seva consistència en el rebot (5,5), sobretot en atac (2,3 de mitjana). Així veu la seva incorporació el director general del MoraBanc, Francesc Solana: “És un jugador important, amb experiència al màxim nivell, i arriba amb l’ambició d’ajudar-nos. Ara estava lliure, per circumstàncies del mercat.” El nou pivot tricolor té previst arribar a Andorra demà i no debutarà encara dissabte a Fuenlabrada. Ho farà el 3 de febrer a La Bombonera contra el líder, el Madrid.

Amb aquest darrer fitxatge, el MoraBanc tindrà vuit pivots en nòmina. Això sí, dos d’ells estan lesionats (Karnowski i Burjanadze) i un altre és dubte per a dissabte després de rebre un cop en l’últim partit contra el Barça (Diagne). De moment, Joan Peñarroya pot comptar per la cita a Fuenlabrada amb Stevic, Shurna, Sanè –té contracte temporal, que expira d’aquí a un mes– i Copeland, a qui se li acaba després d’aquest últim partit i difícilment se li prorrogarà. Copeland té passaport nord-americà i, amb l’arribada d’Iverson, serien tres –l’altre és Walker.

La Penya i Shurna