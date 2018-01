Un clàssic de mínims

El clàssic del bàsquet català viu aquest migdia (12.30 h) un nou episodi i ho fa amb els dos equips immersos en la pitjor sèrie de resultats de la seva història. El Barça és tercer en la lliga, però entre aquesta i l’Eurolliga acumula més derrotes (19) que victòries (18). Per la seva banda, la Penya suma quatre victòries després de disset partits com la temporada passada, però enguany és en posició de descens.

Pels blaugrana l’enfrontament ha de servir per donar continuïtat als bons minuts que van tenir contra el Fenerbahçe. A Istanbul va tornar a perdre, però l’equip va interpretar seqüències de joc respectables, necessàries per no perdre la pista dels partits quan les coses no venen rodades. Tot i el desencert en el tir, la direcció de Pau Ribas va cohesionar el col·lectiu, un criteri al qual l’equip s’ha d’agafar en la segona meitat de temporada. La salvació de la Penya no passa per guanyar en pistes com el Palau Blaugrana, però no arribaran victòries si no hi ha una ostensible millora del joc de les últimes jornades. Possessió a possessió, minut a minut, l’equip verd-i-negre ha de créixer per afrontar la segona volta amb uns mínims de garantia.