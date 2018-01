Creix i es consolida

Fa set dies desmuntant el Barça des de l’atac i ahir vencent des de la defensa en una pista en què havien perdut set dels vuit equips que l’havien visitat –entre aquests, l’Unicaja i el Baskonia.

Jugar un partit per setmana li prova, al MoraBanc Andorra, que amb el triomf a Fuenlabrada es posiciona en la lluita per entrar al play-off. L’equip tricolor està creixent al darrere, contesta el rebot per molt bo que sigui el rival en aquest aspecte i sembla que els tirs lliures ja no li són un trauma –ahir va guanyar perquè en els últims dos minuts, a què s’havia arribat amb 72-72, va transformar els tretze que va intentar.

Després d’un primer quart eixut, el MoraBanc, que en el segon només va ser inoperant per frenar Cruz (13 punts), va enlairar-se abans del descans gràcies al ritme ofensiu que va trobar amb Jaime i Blazic. Malgrat tornar a patir per organitzar i executar bons atacs posicionals en la represa, les prestacions en defensa van continuar a un molt bon nivell i els punts van arribar en transició (49-59, 30’). I tot feia molt bona cara (53-66, 32’), però dues badades al darrere i dos atacs precipitats van reanimar els locals (60-66), jugadors i afició, fins a situar el 72-72 a dos minuts del final. Aquí, una recuperació de Jaime Fernández que va permetre situar el 72-77 a un minut va resultar decisiva.