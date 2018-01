Quan dos equips com el Barça Lassa i el Divina Joventut arriben en un moment tan delicat tant de resultats com de joc el més factible és que el matx no sigui de nivell. I realment el partit va estar lluny dels grans derbis que han disputat els dos històrics del bàsquet català.

Una de les dades més significatives és que els de Diego Ocampo van començar anotant només cinc punts en els primers nou minuts de joc (13-5) i tot i així ràpidament van ser capaços de tornar a posar-se dins el matx (13-12). La igualtat es va mantenir fins al 24-23, moment en què, com li acostuma a passar a la Penya, va encaixar un parcial, un 11-0 que va fer que la diferència es disparés (35-24). La renda es va mantenir fins al descans (40-29).

Els verd-i-negres esperaven que en el tercer quart el Barça tornés a tenir un dels defalliments que acostuma a tenir aquest curs després del descans. Però no va ser així. Els de Sito Alonso van augmentar una mica la intensitat defensiva, la Penya va continuar desencertada (2/17 triples) i l’avantatge blaugrana va augmentar fins als 16 punts (53-37). El matx podia semblar trencat però els d’Ocampo, tot i tornar a tenir opcions, mai van inquietar ni en el marcador ni en el joc. En el darrer quart el Barça va arribar a guanyar de 18 punts (89-71). Cal destacar que Gudul va anotar la primera cistella del curs i que Laprovittola va brillar i il·lusionar.