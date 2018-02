Quina vergonya

Faltaven encara trenta minuts per acabar el partit i el Barça ja havia sumat la setena desfeta en els últims nou enfrontaments. No hi ha registre negatiu que se li resisteixi, a l’equip de Sito Alonso, que ha dirigit quaranta partits oficials del FC Barcelona Lassa i n’ha perdut més de la meitat (21).

Ahir a Vitòria l’equip va protagonitzar una actuació indigna, una falta de respecte a l’aficionat i a la institució. Apressat i empresonat des del primer minut pels complexos i les angoixes, atropellat, el joc defensiu i ofensiu se li afebleix cada dia més, i ahir va acotar-lo en els paràmetres de la broma. De mal en pitjor, és avui el Barça un equip que es pensa que està preparat per fer cuina d’autor i les coses més senzilles i bàsiques li passen per alt. I quan al davant té un rival amb compàs i cartabó, s’adona del pa que s’hi dona quan ja fa estona que ha fet tard. “S’estan fent les coses bé”, deia divendres el portaveu del club Josep Vives. “S’està treballant bé” i els resultats són una vergonya, els pitjors de la història de la secció.

El Baskonia en va fer prou ahir enviant Beaubois a encarar Juan Carlos Navarro per rebentar el partit. Encara no s’havien jugat cinc minuts (13-2) i Sito Alonso demanava temps amb 1/6 tirs i tres pilotes perdudes dels seus. Res no va canviar, al contrari. Tant era qui hi hagués al camp, l’anotació alabesa era incessant mentre els atacs blaugrana anaven del desordre a l’estupefacció, amb una successió de triples i tirs accelerats i amb poc sentit. De l’esperpèntic 31-7 del final del primer quart al 58-30 del descans. I cap solució des de la banqueta, cap reacció més enllà del comprensible desfici i turment d’uns jugadors incrèduls.