El Barça acomiada Sito Alonso i posa l’equip en mans d’Alfred Julbe

Sito Alonso ja no és l’entrenador del Barça Lassa. L’entrenador madrileny ha estat destituït aquesta tarda després que l’equip fes el ridícul diumenge a Vitòria (96-72) i acumuli un balanç de 12-7 a la Lliga Endesa (tercer classificat) i estigui virtualment eliminat de l’Eurolliga (tretzè, amb 7-14). Dijous a Tel-Aviv Alfred Julbe dirigirà l’equip. El club ha situat a la banqueta, oficialment de manera interina, l’experimentat tècnic del Barça B.

L’aspecte més negatiu, però, és que l’equip no ha redreçat el rumb amb Alonso a la banqueta. El tècnic madrileny va intentar reagrupar forces un mes i mig enrere a partir del cinc que va donar la cara en partit d’Eurolliga a Vitòria (Ribas, Navarro, Hanga, Moerman i Tomic) amb la idea d’anar-hi implicant noves peces però el resultat no ha estat bo. El Barça ha perdut set dels últims nou partits, un balanç nefast, impropi d’un equip de 25 milions de pressupost. Com tampoc es podia defensar el balanç global de la temporada en totes les competicions (19-21). Més derrotes que victòries.

La imminència del primer títol en joc de la temporada, la copa, la setmana vinent a Las Palmas, ha estat l’altre element decisiu per destituir Alonso, ja que cal un efecte revitalitzador a curt termini. El rival en la copa és, també, el Baskonia, i el precedent d’ahir diumenge espanta.