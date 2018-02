Esperant Jasikevicius

Si hi ha una cosa que no necessita Alfred Julbe és haver de demostrar res a ningú, perquè la seva carrera l’avala. A més, és llest i sap perfectament quin paper hi té, i ha acceptat el repte perquè no hi té res a perdre. Però el temps de Julbe al capdavant de la nau blaugrana serà breu. Viatge avui a Tel-Aviv per enfrontar-se amb el Maccabi i, com a molt, diumenge contra el Bilbao. Ell mateix ho va anunciar als seus jugadors en l’entrenament: “No sé fins quan hi estaré.” A la tarda, el mànager de la secció del Barça, Nacho Rodríguez, esvaïa qualsevol dubte i anunciava que l’equip tindrà nou entrenador abans de la copa. Rodríguez, en declaracions al programa Hora B de Barça TV, va ser contundent: “L’Alfred és interí, perquè estem ja treballant per trobar el recanvi, que serà un tècnic que conegui l’ACB i que segur que farà competir l’equip en la copa.” El que és una condició innegociable és que l’acord del nou entrenador serà només fins a final de la temporada, i els noms que hi ha sobre la taula ara mateix són els de Velimir Perasovic, que tenia d’ajudant a l’Efes i al Baskonia Agustí Julbe –home clau en els èxits del Barça dels últims anys amb Xavi Pascual i que coneix el Barça–, i Svetislav Pesic.

Després de cinc mesos decidint qui seria el relleu de Bartzokas sembla que és clar que Saras Jasikevicius acabarà arribant a l’estiu. El lituà no va obtenir el que va demanar ni econòmicament ni esportivament parlant les seves peticions. Però el temps ha demostrat dues coses: que Jasikevicius és un gran entrenador i encara ho pot ser més, com està demostrant amb el Zalgiris, que guanya però, sobretot, juga bé amb una plantilla que no és top en l’Eurolliga i, segona cosa, és important que coneix el club per dins, i té caràcter per fer front a totes les situacions sense crear incendis. Això sí, si ve s’ho cobrarà.

No es llança la tovallola