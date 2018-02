La Penya fa fora Diego Ocampo

Diego Ocampo ha deixat de ser l’entrenador del Divina Joventut. La decisió la va prendre ahir el consell d’administració i se li ha comunicat aquest matí al tècnic gallec, que deixa la Penya després d’una temporada i mitja en el càrrec. Ocampo tenia contracte fins al juny però la situació esportiva de l’equip –penúltim, en zona de descens, i amb només 4 victòries en 19 partits– li ha costat el càrrec.

El seu substitut serà Carles Duran. Home de club –va ser entrenador ajudant diverses temporades amb Aíto, Sito Alonso i Pepu Hernández i va dirigir el Prat cinc anys sent vinculat de la Penya– estava sense feina des que el passat novembre va ser destituït pel Bilbao, on complia la seva segona temporada.

A més de Duran, arribarà un jugador per reforçar la plantilla, un reconeixement implícit que Ocampo no era el problema (o tot el problema). Serà un aler pivot, com ja estava previst fer amb el tècnic destituït. Després del no de John Shurna (Andorra) la Penya ha parlat amb Kevin Jones (tallat pel Baskonia fa una setmana) però encara no té una resposta. Econòmicament, el marge de maniobra del club és mínim.