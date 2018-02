El Barça mostra una altra cara tot i perdre a Tel Aviv (94-82)

El primer partit després de la destitució de Sito ha servit per veure una nova imatge del Barça tot i encaixar una derrota (94-82) que virtualment el deixa ja fora del play-off perquè a manca de vuit jornades per acabar és a cinc victòries de la vuitena posició que ocupa el Maccabi. La manca evident de confiança però s’ha vist, per exemple, en els tirs lliures (13/22).

Quant al matx el tècnic Alfred Julbe ha començat amb una sorpresa en el cinc titular on hi ha situat Kurucs. Els blaugrana han començat bé , amb un Navarro assumint lideratge en atac, i conduint el Barça Lassa a un màxim avantatge de nou punts (11-20). Però el Maccabi ha reaccionat imposant una defensa duríssima que ha col·lapsat els blaugrana. El parcial de 26-6 ha estat molt contundent i els de Spahija han agafat 11 punts de renda (37-26). Els israelians han mantingut el domini del matx fins al descans davant un Barça Lassa que recordava el de les últimes setmanes (46-38).

A la segona meitat Heurtel ha agafat el comandament de la nau blaugrana amb set punts consecutius del base francès i ajustant el marcador. Dos triples de Hanga i Sanders empataven el partit (53-53). Però quan semblava que el Barça havia fet el més difícil amb 55-55 ha tornat a desaparèixer. El tàndem Kane i Cole han trencat de nou els d’Alfred Julbe amb un parcial de 10-0 incontestable (65-55). Però abans del final del tercer quart el Barça ha tornat a posar-se dins el matx amb una nova reacció (65-61). Però un triple amb falta addicional sobre Pau Ribas ha servit per empatar el matx (65-65) després d’un parcial de 0-10. La igualtat s’ha mantingut fins el 70-71 quan el Maccabi ha fet la tercera i ja definitiva estirada en el partit. Un nou parcial d’11-1 ha enfonsat definitivament la resistència blaugrana (81-72).