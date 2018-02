“Això no s’ha acabat”

El Pesic de sempre, el Pesic de “no entrenarem més de dos cops al dia, però entrenarem tot el dia”, el Pesic del “pas a pas, no es pot fer el segon sense haver fet el primer”, el coach del “no es pot ser campió sense defensar”, el que interpel·la sempre a la responsabilitat del jugador i a “millorar partit a partit”. I el Pesic del 2018 que avisa que no jugarà com l’equip campió del 2003 per una raó tan palmària com que “els jugadors són diferents”. Tres quarts d’hora sense morralla.

Pesic va tornar al Palau 13 anys i mig després d’haver dimitit quan el club va mantenir l’autoritat de Valero Rivera sobre ell. “No parlo del passat ni del futur, només del present”, va repetir. Va explicar els perquès del seu sí: “Estava esquiant a Àustria, però soc feliç per haver tornat a un gran club. La decisió ha estat molt ràpida. No vinc a fer carrera, vinc a ajudar el meu club a millorar. Els que em coneixen saben que estic preparat perquè tot sigui possible: Nacho [Rodríguez], el cos tècnic, el meu amic i gran entrenador [Ricard Casas], que coneix la meva filosofia.”

I resposta a resposta va anar desgranant què pensa, què vol fer i com ho vol fer. Primer, la motivació: “No pots motivar l’equip si tu no ho estàs. Si no guanyes, tots, sobretot els periodistes, dieu que l’entrenador no motiva prou l’equip. I qui motiva l’entrenador? Em motiva Nacho [Rodríguez], em motiva tornar aquí, em motiva que la directiva cregui en mi.”

Tot seguit, la confiança: “L’entrenador n’ha de donar. Però, què és la confiança? La confiança s’entrena, no la tens quan neixes. Nacho m’ha dit que l’equip s’ha entrenat molt bé. Vol dir que estan preparats, i per a mi és suficient, però ara toca intentar guanyar diumenge.”

“La meva filosofia és: empresa nova, temporada nova. Queden vuit partits d’Eurolliga, 15 partits de l’ACB, tres de copa i després un play-off. Són molts per cinc mesos i ens hem de preparar. No hi ha millor preparació per a la copa que guanyar el Bilbao. Sí, guanyar, però també acabar el partit amb la sensació d’haver millorat.”

Admet que a l’ACB serà “molt difícil” superar el Madrid, “però podem millorar la nostra posició i quedarà un play-off”, i conclou: “La temporada no s’ha acabat. Tenim l’oportunitat de millorar i guanyar algun títol. Aquesta és la primera raó per la qual soc aquí.”

Més filosofia: “Matemàticament no estem eliminats de l’Eurolliga. No és fàcil però hem d’anar pas a pas. No pots fer el segon pas sense haver fet el primer. El primer és el Bilbao, el segon la copa, el tercer l’Eurolliga... Necessito temps i no hi ha temps, però hi ha jugadors que em poden ajudar. Entrenarem, parlarem i trobarem un camí per estar units.”

I més conceptes encadenats: “Estar units no només és guanyar, és lluitar quan un partit no va bé. Si tot hagués anat bé, Pesic no seria aquí. La meva filosofia és sempre ser millor en el pròxim partit, però no és intel·ligent fer canvis només perquè no s’ha guanyat. Molts aspectes tàctics de Sito Alonso són bons i mirarem de mantenir-los, però jo també tinc detalls per millorar el jugador i l’equip.”

Missatge a la plantilla: “No pots ser campió sense defensar i això ho hem d’entrenar, parlar-ne i explicar-ho molt clarament. Hem de millorar immediatament la defensa, el rebot ofensiu. Una persona amb tres cotxes al garatge no està preparada per anar al rebot d’atac. Haurem de mirar els que no tenen cap cotxe al garatge.”