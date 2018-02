El sindicat desconvoca la vaga i la copa va endavant

La copa se celebrarà a partir de demà, tal com estava previst, després que ahir l’Associació de Jugadors Professionals (ABP) desconvoqués la vaga que havia convocat per desavinences en les negociacions del nou conveni col·lectiu amb l’associació de clubs (ACB). L’acord, amb la mediació del secretari d’estat per a l’Esport, José Ramón Lete, va arribar ahir després de més de tres hores de reunió.

El punt que es va desencallar i que ha propiciat que el torneig es pugui portar a terme és que feia referència al fons social, el finançament directe de l’estructura que defensa els interessos dels jugadors. En aquest sentit, Esther Queraltó, secretària general de l’ACB, explicava: “Hem arribat a un acord per a quatre anys i el sindicat posarà en marxa un mecanisme de quotes als seus associats a partir del segon any.” I concretava: “En el primer dels quatre anys l’ACB, com ja va comunicar, pagarà al sindicat 315.000 euros; el segon any, la mateixa quantitat, 280.000 el tercer i 270.000 el quart. A partir del segon any és el moment en què l’ABP posarà en marxa les quotes als seus associats en les que condicions que estableixi.” Ja hi havia acord en incrementar el salari mínim dels jugadors (10%), en les quantitats del fons assistencial i en el reglament que regirà les ofertes en el dret de tempteig. En aquest sentit, si un club té deutes amb un jugador aquest no podrà ser portat al tempteig i, així mateix, s’ha acordat que l’oferta qualificada ha de ser del 100% de l’últim contracte entre jugador i club –fins ara el mínim era el 70%.

“Tenim copa, això és el més important, i ens hem de felicitar pels milers d’aficionats que podran viatjar i gaudir dels partits”, deia Queraltó. “Vull agrair tot el que ha hagut de suportar l’aficionat”, deia Alfonso Reyes, president de l’ABP. “Han estat dies durs i hem sentit el seu suport. Vull agrair als jugadors la seva solidaritat i generositat amb els jugadors que hi són i amb els que arribaran.”