La copa en banyador

Tres anys després que al Gran Canària Arena s’hi disputés la copa per celebrar la seva inauguració, el torneig del KO torna a l’illa. Una copa en banyador, amb bona temperatura en ple mes de febrer. I ho fa sense un favorit clar. Ho fa amb molta incertesa i ho fa amb màxima expectació mediàtica i esportiva. Però qui s’ho perdrà, curiosament, és l’MVP de la temporada passada i del 2012, Sergi Llull. El Madrid, a priori, hauria de ser el favorit perquè és el vigent campió de les últimes quatre edicions. Però l’equip de Pablo Laso té, a més de la baixa de Llull, la d’Ayón i la de Kuzmic. Randolph i Rudy acaben de sortir de les lesions. El clar domini blanc a l’ACB, en què té quatre victòries sobre el segon classificat, li ha permès preparar la copa podent fer “proves” i fent reserves. A més, juguen dijous i tindran 48 hores per preparar una hipotètica semifinal.

El torneig del KO l’obriran el València i l’Iberostar Tenerife. Els valencians tindran les baixes ja sabudes de Guillem Vives, Antoine Diot, Sam van Rossom i Latavious Williams, i intentaran evitar tornar a punxar contra un equip canari que ja els va guanyar en la tercera jornada de l’ACB. En aquell equip, però, no hi havia el tècnic Katsikaris, ni Borg ni Vasileiadis. L’Iberostar Tenerife, en la seva cinquena participació en la copa, intentarà fer una cosa fins ara mai vista: passar la primera eliminatòria. El Madrid entrarà a escena després contra un Unicaja que arriba en ratxa i sobretot amb cinc victòries en els últims sis partits. Demà la jornada l’obrirà l’amfitrió, l’Herbalife Gran Canària, l’únic equip que no s’ha classificat esportivament –va acabar novè al final de la primera volta però va deixar fora l’UCAM Múrcia perquè és l’organitzador–. Els canaris s’enfrontaran contra la revelació d’aquesta temporada. L’equip del Che Néstor García arriba sense cap tipus de pressió i això el fa doblement perillós a un sol partit. A més, també arriba amb màxima confiança després d’assegurar-se en la primera volta la permanència a l’ACB. Un home com Popovic té doble perill en competicions així. El darrer partit dels quarts serà l’esperat Baskonia-Barça, un duel de màxim nivell i en què el favorit, a priori, és l’equip de Pedro Martínez. Els vitorians no han guanyat el torneig des de fa ja nou anys, quan van enlairar el títol contra l’Unicaja en la competició disputada a Madrid.

Navarro torna a la copa