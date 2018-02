L’efecte Pesic, a prova

Fa només deu dies, justament després del ridícul blaugrana al Buesa Arena, pensar al voltant del Baskonia-Barça Lassa de quarts de final de copa (21.30, #0) semblava una utopia manifesta. Menys de dues setmanes després, poder-se plantejar com a dubte raonable si l’efecte Pesic és prou intens perquè el Barça sigui un rival temible ja és una petita victòria.

I tot això, malgrat que al Barça només se l’ha pogut veure en un partit. L’efecte de revulsiu mental de l’arribada del tècnic balcànic és inqüestionable, i segur que es mantindrà a Las Palmas. Però, en paral·lel a la revitalització de l’estat d’ànim hi ha d’haver progressió en aspectes del joc i, aquí, la situació ha de ser precària per força.

Cal temps, no hi ha temps

És segur que Pesic ha introduït unes regles defensives ineludibles sota pena de banqueta immediata. És probable que aquestes normes hagin estat ja perfectament assimilades. També és segur que el tècnic de Novi Sad haurà introduït alguns dels seus conceptes per atacar, però és una evidència que no han pogut ser automatitzats, entre altres raons, perquè això s’aconsegueix entrenant-se però, sobretot, jugant partits. “Necessitem temps, i no hi ha temps”, va admetre Pesic en la seva presentació. Va fer molt bon efecte el debut, però el Bilbao del febrer del 2018 planteja una exigència molt menor que la del Baskonia en un partit de tot o res com tots els de la copa.

Al capdavall, és impossible que Pesic tingui el Barça “agafat” –manllevant l’expressió de Borja Comenge en la seva anàlisi d’ahir– com Pedro Martínez té el Baskonia. L’interrogant és si l’“equip intel·ligent” que reclama Pesic i l’efecte sorpresa que pugui tenir avui seran suficients per continuar lluitant pel primer títol de la temporada o deixaran l’ACB com a únic refugi possible.