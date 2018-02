Un Palau com el d’abans

El Palau Blaugrana reviurà avui un ambient que fa dos anys que malauradament no viuen els seguidors del Barça. Dos anys de mals resultats i moltes derrotes a casa no han convidat la gent a acudir en massa a veure el seu equip. Però amb només 10 dies les coses han canviat molt. Fins al punt que l’equip convertirà el partit d’avui en una festa. Veurem si és completa, amb la victòria contra el Madrid, però el que segur que hi haurà és l’entrega del títol a l’afició abans de començar el matx i ovació de gala per a Pesic, l’heroi del canvi de l’equip. Oriola, amb procés gripal, és dubte.

Tot i la festa programada, tothom és conscient que l’Eurolliga està peluda. Després de la derrota del Maccabi ahir a la pista de l’Unicaja, el Barça es pot posar a quatre triomfs dels israelians –que marquen el tall d’entrar al play-off– amb vuit jornades per jugar-se. Però els blaugrana no pensen tant en el futur sinó en el dia a dia. En el partit a partit per continuar creixent. El Madrid, per la seva banda, arriba sense necessitat, però sent un clàssic i havent perdut la final de la copa, hi ha ànims de revenja. El partit es preveu espectacular perquè el Madrid vol recuperar el crèdit perdut.

