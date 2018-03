Sempre hi ha objectius

Que no hi hagi possibilitats de classificar-se per al play-off no eximeix el Barça Lassa en els set partits que li queden d’Eurolliga, i avui visita Kaunas (19 h, Esport3) amb l’obligació de recuperar el pols guanyador aconseguit en la copa i perdut divendres al Palau contra el Madrid.

Tot i els problemes físics que arrossega –Ribas i Oriola s’han començat a entrenar aquesta setmana, mentre que Sanders, que no jugarà avui, potser tornarà dissabte a Múrcia–, l’equip de Svetislav Pesic posarà a prova la seva incipient solidesa contra el millor Zalgiris dels últims anys, un equip demolidor quan pot dominar el rebot i imprimir energia en les seves accions i que Sarunas Jasikevicius ha situat en la posició preferent de la lluita per la quarta posició. Campió de copa com el Barça, l’equip lituà juga quatre dels set partits que li queden a casa i sap que assegurar-los li servirà per segellar com a mínim un lloc entre els set primers.

Ple al Zalgirio Arena