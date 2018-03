Sense opcions a Kaunas (90-74)

Segona derrota en dos partits després del títol de copa pel Barça Lassa (7-17), totes dues en l’Eurolliga, superat avui al Zalgirio Arena per un Zalgiris (15-9) netament superior gràcies a una defensa magnífica i a un atac molt ben organitzat (90-74). Els d’Svetislav Pesic, amb molta voluntat i poca efectivitat, no han pogut igualar mai l’energia del joc de l’equip de Sarunas Jasikevicius.

En la primera meitat (44-34) l’equip ha tingut problemes des de bon inici per atacar la defensa lituana, molt agressiva amb les mans i amb molta activitat sense pilota. Defensivament ha contrarestat la intensitat del Zalgiris, però això ha fet que patís molt per tancar el rebot. El 19-15 del primer quart s’explica en gran mesura per les sis pilotes perdudes dels blaugrana. En el segon els paràmetres no han canviat. Només Koponen i esporàdicament Huertel han vist la llum al davant, i, sense poder trobar joc interior ni córrer en transició, les errades defensives han permès el Zalgiris obrir l’escletxa de deu punts. Per postres, Hanga, el millor exterior igualant la capacitat física del rival, s’ha lesionat (genoll) i ja no ha tornat a jugar, i Moerman, que s’ha fet un trau en un xoc fortuït, tampoc ha disputat la segona meitat.

Després del descans, la situació ha canviat entre poc i res. El Zalgiris ha anotat amb fluïdesa tot i els esforços defensius dels de Pesic. El Barça ha aconseguit trobar Tomic en l’inici del tercer quart (53-44), però la tercera falta del croat l’ha tret del partit i els blaugrana han perdut el nord, encaixant un 10-0 (63-44, 26’) que ha estat el cop definitiu. Molt carregat de faltes i sense capacitat de direcció en atac, a l’equip ja només li ha quedat defensar l’orgull en l’últim període, cosa que més o menys ha aconseguit (81-65, 36’).

El proper partit de l’equip és dissabte a Múrcia (19 h), en la Lliga Endesa.