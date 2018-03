La Penya fitxa Conger, que ja debutarà a Sevilla

El Divina Joventut ha anunciat el fitxatge de Demetrius Conger (1999, 1m98) que arriba procedent del Illawarra Hawks de la lliga australiana (NBL) on ha fet 19,7 punts de mitjana amb uns percentatges d’encert del 39 per cent en triples en els 27 partits que ha jugat. Conger ja s’està entrenant aquest matí al Palau Olímpic amb els seus nous companys, viatjarà demà a Sevilla amb l’expedició verd-i-negra i debutarà contra el Betis en el transcendental partit que ha de disputar l’equip verd-i-negre. Tot i que inicialment el club volia reforçar la posició de quatre no ha trobat cap opció bona al mercat i al final han decidit fitxar un jugador que aportés punts per intentar sortir de la zona de descens de l’ACB. Conger es va formar a la Universitat e Saint Bonaventure, va jugar al Hapoel Tel Aviv, al Trikala grec i al Port of Antwerp Giants de Bèlgica.