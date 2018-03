Les proves confirmen que Hanga estarà un mes KO

Adam Hanga va patir molèsties al genoll esquerre a la pista del Zalgiris i les proves que li van fer ahir van confirmar que té una meniscopatia que el tindrà entre quatre i sis setmanes de baixa i es podria perdre fins a deu partits: els cinc que resten de l’Eurolliga i els cinc de l’ACB (Múrcia, Madrid, Burgos, Obradoiro i Estudiantes). Però el calendari del Barça és tan exigent que no s’atura i avui té un nou desafiament contra un equip que ha tingut tota la setmana per preparar a consciència el duel contra els blaugrana. Els d’Ibon Navarro ja van ser capaços d’assaltar el Palau Blaugrana la primera volta (94-97) i van quedar a les portes d’entrar a la copa. Els murcians tenen l’exjugador del Barça Brad Oleson en un equip que dimecres jugarà els vuitens de la Champions League contra l’Iberostar Tenerife. L’arribada de Lima, que torna al club després del seu pas per la Xina, dona més consistència a un equip molt físic i amb caràcter. Svetislav Pesic ha convocat Kurucs per cobrir la baixa per lesió de Hanga d’un Barça Lassa que va viatjar després del partit de Kaunas directament amb avió fins a Alacant i des d’allà van anar amb autocar fins a Múrcia, on van arribar a la mitja nit.