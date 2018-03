La Penya toca fons a Sevilla (86-81) i ja és cuer en solitari

El Divina Joventut es queda sol a la cua de la lliga ACB després de perdre en un partit dramàtic a Sevilla contra el Betis. Els verd-i-negres han tornat a competir però amb 82-81 Laprovittola ha errat un triple quan segurament el més fàcil era intentar penetrar per treure una falta perquè els andalusos estaven en bonus. Tot i així amb 84-81 el mateix Laprovittola ha tingut el triple per forçar la pròrroga però incomprensiblement no ha llançat i ha acabat perdent la pilota. Per si això no fos suficient una falta personal de Xabi López-Arostegui a una dècima va permetre a Kelly anotar dos tirs lliures i empatar el bàsquet-average. Un autèntic desastre.

La Penya ha començat amb un encert espectacular en el tir amb 4/4 triples que li ha donat un màxim avantatge de 12 punts davant la sorpresa general (6-18). Carles Duran ha situat en el cinc titular a Richard, tot i portar tres setmanes lesionat, i Xabi López-Arostegui, que ha estat el millor de la primera part. Però els verd-i-negres han vist com apareixia malauradament l’altre cara de l’equip. Els de Carles Duran han començat a fallar fins el punt d’errar els següents 15 triples llançats, no jugar amb consistència al darrera i estar set minuts sense anotar cap punt. La conseqüència ha estat immediata: 18-0 de parcial i dinàmica canviada (24-18). Al descans el millor, sens dubte, ha estat el resultat (35-31) perquè les sensacions de la Penya no han estat bones.

Al segon temps els verd-i-negres s’han posat per davant gràcies a la bona feina de Laprovittola. Però llavors ha aparegut l’experiència de Schilb, que ha fet 22 punts, i el talent de Kelly (15) que juntament amb el darrer fitxatge Booker (20) semblava que sentenciaven el matx (80-73). Però tres triples consecutius de la Penya han portat el partit a un final a cara i creu. Allà és on s’ha vist la pressió que ha pesat més a la Penya. El veterà Sergi Vidal només ha jugat sis minuts i ha reconegut que no tenia cap lesió.