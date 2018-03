Tots els elements en contra

La derrota de la Penya a la pista del Betis ha estat un cop dur esportivament però sobretot psicològicament. Hi havia moltes il·lusions dipositades en el duel contra el Betis i en el darrer fitxatge, Conger, i les dues coses han fet tocar de peus a terra. Deu derrotes consecutives i una incorporació que no és el que molts esperaven. El Divina Joventut té 13 jornades per redreçar el rumb, però sembla que tots els elements li van en contra.

Ruoff, fitxatge fantasma

El nord-americà va arribar a l’estiu amb el rol de jugador referent en atac, l’estrella de l’equip en el perímetre. Ruoff només va fer una setmana d’entrenaments i va deixar d’entrenar-se per molèsties físiques. Fins al punt que ja no s’ha tornat a exercitar. La Penya no vol pagar-li el contracte però els informes mèdics quan va fitxar eren correctes i, per tant, es considera que s’ha lesionat a Badalona i el Joventut està condemnat a pagar, de moment.

Mavra, KO; Wayns, KO

La direcció de l’equip ha estat un malson. Es va fitxar el croat Dominic Mavra però quan només havia jugat cinc partits es va arribar a un acord per rescindir-li el contracte. Ni ell estava content ni tampoc la Penya. Es va fitxar Wayns però el nord-americà va deixar d’entrenar-se. Les proves mèdiques descartaven una lesió, es va mostrar el descontentament amb el seu rendiment, però al final sí que estava lesionat. L’han operat del menisc.

Situació econòmica

El Joventut va convocar per al pròxim dia 22 una junta extraordinària d’accionistes per plantejar la dissolució de la Penya. Els jugadors i treballadors no cobren i Juanan Morales exigeix a l’Ajuntament que acceleri els tràmits per poder disposar dels diners que hi ha congelats a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet perquè no tenen líquid per fer res. El Joventut està atrapat sense poder fer moviments.

Volien un 4 i fitxen un 3

El club va detectar que el problema de l’equip era en la posició de pivot baix perquè Gielo està lluny de la seva millor forma i Kulvietis havia arribat com a suplent. Però la Penya no ha trobat al mercat un 4 de garanties. El que volien –Kevin Jones del Baskonia– no va voler venir i al final es va optar per un aler com Demetrius Conger, que tot i arribar amb l’etiqueta d’anotador –20 punts de mitjana en la lliga australiana– no és un jugador desequilibrant. El problema ha estat que els representants, davant l’alarma per la situació econòmica i esportiva de la Penya, no han volgut portar jugadors. Es tenia lligada la incorporació de Jordan Crawford, però el jugador es va fer enrere. Conger ha arribat, això sí, amb el contracte pagat abans d’arribar. Les notícies de la situació econòmica del club no ajuden.

El paper de Gudul

A l’estiu es va pensar en una plantilla llarga per jugar dues competicions –ACB i Champions League–, però l’eliminació prematura i la poca qualitat de Gudul han fet que el seu paper sigui nul. Tot i ser barat, no hi pinta res.

Vidal, peça clau

És el líder de la Penya, el timó de l’equip, però fa sis partits que no juga bé (5 punts, 1, 7, 0, 8 i 0) i se’l troba a faltar. Ha tingut molèsties físiques i anar a la selecció espanyola no l’ha ajudat a recuperar-se.

No ha guanyat a domicili