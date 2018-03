L’Herbalife domina, però acaba perdent

Oportunitat perduda de l’Herbalife en el primer partit dels quarts després de caure a Kuban 79-74 en un partit que va dominar sempre, amb mà de ferro en la primera meitat, però que no va poder tancar en els últims dos minuts L’equip canari va sortir de manera excel·lent, amb Radicevic (8 punts) marcant el pas (5-17, 5’). Ragland i Kulagin van reanimar el Lokomotiv (24-27), però Seeley i Mekel van tornar la iniciativa als canaris, que en el descans manaven 39-47. Després, els locals van endurir el joc i el ritme anotador de l’Herbalife va disminuir considerablement, de manera que es va entrar a l’últim quart amb tot per decidir (59-62). Malgrat avançar-se 61-67 (33’), els de Casimiro van continuar patint molt per anotar, i un triple de Ragland va avançar per primer cop els russos quan faltava 1:30 per al final (73-70). I amb 77-74, possessió i dotze segons per jugar, Oliver va errar el triple per igualar. Divendres a Las Palmas, el segon partit.

En les altres eliminatòries, el Reggio Emili va tombar el Zenit San Petersburg (75-61), el Darussafaka va suar per doblegar el Buducnost (57-54) i el Bayern no va fallar amb l’Unics (83-75). Tot victòries locals.