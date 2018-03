En un duel desigual tot va d’un pèl

“Hem acabat amb un gust agredolç. Ara mateix més agre, perquè hem jugat una eliminatòria de 80 minuts molt concentrats, molt seriosos, a un nivell d’Eurolliga i quan et quedes tan a prop...”, va dir Èric Surís a la sala de premsa sobre la sensació que havia deixat la derrota i l’eliminació. Una sensació que avui ja ha de ser diferent: “Podrem veure com hem crescut, des de la pretemporada. I les hem tingut allà, aquest és el contrast.” “Tampoc faré una valoració tècnica de l’arbitratge, però el que sap greu i indigna una mica és la incoherència. Si vas a Atenes o a Istanbul, hi ha el que hi ha i ho coneixes. I és el que fa ràbia, perquè segur que aquests dos senyors portuguesos i aquesta senyora noruega, quan vagin a Grècia o a Turquia no seran tan valents”, va respondre, irònic, el tècnic de l’Uni. “Llàstima que els hem tingut aquí”, afegia, abans de fer una lectura global de la situació: “El club està creixent, hem fet història i fins fa quatre dies els àrbitres no devien ni saber què era Girona”, va dir el tècnic sobre l’Eurocopa de l’Spar Citylift d’aquest curs. “Madurar com a equip i com a club inclou moments com aquest, però tenim la consciència molt tranquil·la i ho he dit al vestidor: el que segur que no ens podran retreure és que no ho haguem donat tot per superar aquesta eliminatòria”, reflexionava, mentre se sentien els aplaudiments que acomiadaven les jugadores.