El Barça Lassa recupera el somriure a Europa (88-54)

El triomf contra l’Estrella Roja ha impedit que, ja de forma matemàtica, el Barça Lassa s’acomiadés del play-off a l’Eurolliga. Això passarà més aviat que tard però el resultat d’aquest vespre (88-54) li servirà per tallar en sec la dinàmica negativa a Europa –hi acumulava cinc derrotes– i recuperar sensacions. Les que va transmetre en la copa i no han tingut continuïtat, sobretot per la precarietat física que ha patit des de llavors. De fet, no han jugat Hanga, Séraphin ni Sanders, encara lesionats.

Des del principi, els de Pesic han agafat la iniciativa, collant de prop Rochestie i impedint que el rival se sentís còmode. El treball defensiu no es traduïa en l’electrònic per culpa de les excessives pèrdues en el primer quart (6) i d’alguna concessió en el rebot a la seva anella. Quan això ha començat a corregir-se, el Barça Lassa ha començat a posar ritme i ha estripat el partit a les acaballes de segon quart, després d’un parcial de 14-0. S’ha passat d’un 31-24 (16’) al 45-24 de mitja part. Entremig, una aturada d’uns minuts en el partit després que Tomic trenqués un dels taulers del Palau amb una esmaixada.

Aquesta ha estat l’anècdota d’un partit que ja no ha tingut història durant la segona part, i que ha servit als blaugrana per recuperar el bon camí en vista els propers compromisos. El més immediat, aquest diumenge també al Palau contra el Madrid, ara en la Lliga Endesa (18.30 h).

Pau Ribas ha estat el màxim anotador de l’equip blaugrana, amb 18 punts i 7/8 tirs de camp.