Festival del Barça, que tritura el Madrid al Palau (94-72)

El Palau ha vibrat aquesta tarda com feia temps que no ho feia. El Barça Lassa ha donat continuïtat a l’actuació de divendres davant l’Estrella Roja i ha fet miques el Madrid (94-72), tornant-los la dura derrota que els blancs van infligir-los en l’Eurolliga fa dues setmanes, en el mateix escenari. La victòria permet als de Pesic mantenir-se en el segon lloc de la Lliga Endesa.

És cert que el rival tenia baixes (Doncic, la principal) i es prenia el partit amb filosofia pel marge de seguretat que té al davant de la lliga, però els blaugrana també tenien absències, com és el cas de Hanga, Séraphin i Sanders. En tot cas, el Barça Lassa ha sortit amb una activitat defensiva i tensió que han sobrepassat el Madrid des de l’inici (19-6, 6’). El ball de rotacions i el descans dels titulars han permès al Madrid agafar una mica d’oxigen, però la tornada d’Heurtel a la pista ha fet recuperar la fluïdesa en atac a l’equip, que ha anat a mitja part amb un +16, i minimitzant les pèrdues (3) i els rebots ofensius concedits al Madrid (3). A més, els blancs, no estaven gens fins des de l’arc, amb un 1/10 a l’equador.

Lluny de canviar la decoració, el temps de descans ha reafirmat l’escenari de final de segon parcial, amb els locals mossegant i traient de la pista el rival, ofegat per la seva intensitat i defensa d’ajudes (54-29, 24’). El Madrid ha resistit el ruixat com ha pogut i els tirs lliuresli han fet de boia (15/18 en el tercer quart) per evitar un resultat més impactant al final del tercer quart, amb 72-46. Ni amb el partit resolt, el Barça Lassa ha aixecat el peu de l’accelerador i ha mantingut el ritme i el desig viu fins els darrers segons. Una actitud que el públic del Palau ha premiat amb una gran ovació.

Cinc jugadors blaugrana han acabat amb dobles dígits d’anotació, amb 21 d’Heurtel, el màxim anotador del partit.