Amb Pesic, tot és possible

Acostumat a acumular decepcions i partits inadmissibles en l’últim any i mig, el Palau va xalar de valent. No n’hi havia per a menys, ja que feia més de vuit anys que el Barça Lassa no s’imposava per tanta diferència en un clàssic. També va ser un +22, però llavors a domicili (57-79, el desembre del 2009).

Els de Pesic, necessitats per poder mantenir el segon lloc en la Lliga Endesa i esperonats per la desfeta fa dues setmanes, en l’anterior clàssic –74-101, en l’Eurolliga–, va consolidar la línia traçada divendres, contra l’Estrella Roja, i va desfigurar l’etern rival, ensenyant les urpes al darrere incansablement i cometent escassos errors. Només així es pot deixar el Madrid en 72 punts, mínim del curs, i un 2/20 en triples. Una exhibició amb totes les de la llei i sense peròs. Doncic no hi era, però tampoc Sanders, Hanga ni Séraphin.

Des del principi, l’equip va sortir amb una tensió i activitat que va sobrepassar el Madrid, molt tou. Hi havia una idea nítida de què fer i com fer-ho, i Laso havia d’aturar el duel per tallar la sagnia (19-6, 6’). Les primeres rotacions frenarien el ritme ofensiu local, però no la feina al darrere. El rival s’acostaria a partir de la producció dels pivots, però el Barça Lassa tenia molta cura de detalls com les pèrdues (3 a l’equador) i els rebots ofensius concedits (3) que els blancs converteixen en punts fàcils. I quan va tornar la primera unitat, i sobretot Heurtel, va accelerar fins a situar-se amb un +16 a mitja part (45-29). Pel camí, a Ayón li havien xiulat la tercera falta i el Madrid no localitzava l’encert des de l’arc, tot i disposar de tirs oberts. En l’equador, 1/10 triples.

La sortida de tercer parcial va ser devastadora per als de Laso. Sense mentalitat –l’avantatge al capdavant de la Lliga Endesa no el va ajudar–, la defensa local el va ofegar de tal manera que només li concediria una cistella de camp en tot el tercer quart, i quan faltaven pocs segons per tancar-lo. Amb el partit esquinçat (54-29, 24’), el tir lliure va exercir de taula de salvació blanca –en aquest quart només, 15/18– per evitar un resultat més engreixat al final del parcial. I això que ja ho era (72-46). Ni apujar línies havia servit per a res al combinat visitant.

El mèrit del Barça Lassa va ser que ni amb la feina feta va aixecar el peu de l’accelerador. Va mantenir inalterable el ritme i el desig fins al final i arribaria a tenir un +31 (90-59). Una actitud que l’afició va ovacionar. La il·lusió ha tornat al Palau.