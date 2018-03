“No m’imagino l’ACB sense la Penya”

En una extensa entrevista que publicarà demà íntegrament L’Esportiu, el base dels Utah Jazz Ricky Rubio es mostra estupefacte davant la crisi que viu el club on es va formar i va debutar a l’ACB, el Joventut. “No em puc imaginar l’ACB sense la Penya. Desitjo que trobin la fórmula per salvar-la econòmicament i esportivament. Desconec els motius reals però no és una crisi que afecti només la Penya. És una crisi global que afecta l’ACB. La crisi econòmica i l’esportiva van estretament lligades. Quan et trobes en un moment així, com la Penya, és inevitable que la inestabilitat institucional acabi afectant el rendiment de l’equip”exclama el base del Masnou.

També parla dels problemes del Barça i de com encarrilar una solució. “És difícil trobar resultats immediats quan fas canvis tan grans i de forma constant. En els darrers tres o quatre anys, hi ha hagut massa entrenadors i molts fitxatges. La planificació és important, però encara ho és més el model. I aquest últim és la mare dels ous, ara mateix. En l’època que vaig ser al Barça, l’aposta va ser pels jugadors de la casa. L’afició del Palau s’hi va enganxar i, en partits complicats, sempre acabàvem traient de dins el “pit i collons” del Roger Grimau. Aquest és un factor tangible que ara sembla que no tinguin”.

Ricky està vivint el seu millor any a l’NBA (16 punts, 7,2 rebots i 6,7 assistències al març). “S’està veient la millor versió de Ricky, però les sensacions que tinc ara, a més, em fan sentir que encara aniré a més”, aposta. I creu que té “moltíssimes possibilitats” de jugar el seu primer play-off: “Estem en una dinàmica guanyadora i tenim confiança, però no ens podem refiar. Encara no ho tenim al sac i ben lligat. Queden una quinzena de partits per acabar la fase regular i després de superar un calendari feixuc al mes de desembre tenim la porta més oberta. Ho tenim a tocar.