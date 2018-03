Autoexigència

Que dos equips que a priori parteixen amb el mateix objectiu a principi del curs –ser a la final a quatre– estiguin tan i tan allunyats en la classificació posa en relleu fins a quin punt ha estat decebedora la trajectòria del Barça Lassa en l’Eurolliga actual. En espera de la certificació matemàtica de l’eliminació –podria ser avui mateix, amb una derrota pròpia o la victòria del Maccabi–, l’equip ha de fer el seu camí en els cinc passatges que li queden de fase regular. Intentar aprofitar aquests partits per reflotar sensacions i créixer de cara a la Lliga Endesa, l’objectiu real.

Recuperat el “respecte” del Palau amb les dues actuacions de la setmana passada –en especial, contra el Madrid–, el repte ara és netejar la imatge a domicili a Europa. Des que es va instaurar el format actual, els blaugrana acrediten un pírric 4-23 com a visitants (14,8%). És clar que l’escenari d’avui és dels més exigents. Al pavelló de la Pau i l’Amistat, l’Olympiacòs tan sols hi ha perdut una vegada en l’edició d’enguany –contra el Panathinaikòs (62-70), el ja llunyà 10 de novembre– i ara hi lliga vuit triomfs, havent superat durant aquest temps el Madrid, el CSKA i el Fenerbahçe. Pesic manté les absències de Hanga, Séraphin i Marc Garcia –ja és a la part final de la recuperació–, i hi afegeix Vezenkov, amb molèsties al pubis. “Quan va tornar [de la selecció] tenia dolor. S’ha continuat entrenant i ha continuat jugant però el dolor no ha marxat i els metges han decidit que el millor és parar”, va dir el tècnic. Qui podria tornar a tenir minuts és Sanders, de baixa des de la copa per la lesió muscular a l’espatlla dreta. Ha viatjat a Atenes.

