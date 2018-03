Un Barça espectacular pren el Pireu (63-90)

Segona victòria fora de casa en l’Eurolliga pel Barça Lassa (9-17), aquesta majestuosa (63-90) a la pista del segon classificat, l’Olympiacòs (18-8), que enguany només havia perdut un partit a casa.

Traient bardissa en el primer temps (38-40), l’equip d’Svetislav Pesic ha passat per sobre dels grecs en la segona meitat (25-50), amb una defensa asfixiant i un control estricte del rebot defensiu. Els màxims anotadors del Barça, que només ha perdut cinc pilotes en tot el partit, han estat Tomic (19 punts), Moerman (17) i Koponen (14).

Malgrat les dificultats per trobar bons tirs en els primers minuts (10-6) i els problemes per contenir Spanoulis en el joc per parelles, el Barça ha dominat el primer quart gràcies a l’agressivitat ofensiva de Tomic i Moerman (17-22). En el segon, la poca contundència defensiva en situacions d’un contra un (McLean) ha quedat equilibrada per un joc ofensiu treballat i en el que Heurtel ha pogut connectar. El 38-40 s’explica també pels 5/28 triples entre els dos equips.

Després d’un triple de Papapetrou només arrencar el tercer quart (41-40), la defensa del 2x2 i el control del rebot defensiu (Claver) han propulsat el Barça, que seguint Heurtel ha clavat un 0-17 als grecs (41-57, 26’), un marge que el joc de cara de McLean ha escurçat al final del tercer quart (52-63). Però dos triples (Navarro i Moerman) només encetar el darrer parcial han situat un 52-69 que, jugant amb cap, carregant sempre el rebot ofensiu i sense deixar mai de treballar en defensa, ha anat creixent fins a un màxim avantatge de 33 punts (55-88, 38’).

El proper partit del Barça serà diumenge en la Lliga Endesa a la pista del Burgos (18.30 h, #0).