Evitar el precipici

És un tòpic però és la realitat: final per a la Penya. El marge cada vegada s’ha anat reduint més fins al punt que després d’onze derrotes seguides i de perdre partits clau, com a Sevilla, els verd-i-negres no tenen més remei que guanyar tant sí com no. El rival era a principi de la temporada un rival directe, però a la 22a jornada té sis victòries més que la Penya i, per tant, arriba sense pressió. El dubte és saber si podrà jugar Matt Thomas, el seu líder, que el Barça de Sito Alonso va voler fitxar, que ha estat absent els darrers partits per un problema al canell. Tornen també els exjugadors de la Penya Nacho Llovet i Albert Sàbat. Els verd-i-negres són conscients que han de mantenir el mateix nivell d’intensitat defensiva que fa set dies contra el Baskonia, però també que han de tenir més encert en el tir –van fer 4/26 triples–. Carles Duran creu que un triomf avui contra l’Obradoiro els trauria la motxilla que arrosseguen i els alliberaria.

Torna Dimitrijevic