El MoraBanc continua a la seva (90-70)

El MoraBanc Andorra de Joan Peñarroya no té rival. En un enfrontament difícil i sofert que no s’ha decidit fins als primers minuts de l’últim quart –58-56 al final del tercer–, els tricolor han derrotat l’UCAM de Múrcia per 90-70, han sumat la setena victòria consecutiva i han elevat així el seu balanç a un 14-9. Set jugadors andorrans han anotat entre 8 punts i 14 (Blazic i Stevic).

En la primera meitat (40-35) el partit ha tingut dues cares. El MoraBanc ha dominat fins al minut 13 gràcies a la bona entrada en el partit que li ha donat Stevic (8 punts i 13-3), però aleshores (29-16) els visitants, jugant sempre amb molta seriositat en defensa, s’han refet amb un 5-19 gràcies a Urtasun i Delía (34-35). Els andorrans han respirat amb dos triples (Jelínek i Sanè) en els darrers segons del segon període.

Després els tricolor han trobat la verticalitat ofensiva pujant molt les línies defensives i Walker els ha donat la iniciativa (51-45), però els d’Ibon Navarro, grans competidors, no han perdut el ritme de joc (58-56, 30’). Partit ajustat, la tossuderia del MoraBanc ha tingut recompensa en els dos primers minuts de l’últim quart anotant tres triples consecutius, dos de Shurna en un mateix atac (68-56, 32’). L’UCAM ha quedat molt tocat i no ha transformat els seus primers punts fins després de quatre minuts (73-59), quan ja era massa tard perquè els andorrans ja havien tirat pel dret.

El proper partit del MoraBanc serà diumenge (13 h) a Las Palmas contra l’Herbalife.