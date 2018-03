La junta d’accionistes de la Penya vota en contra de la liquidació del club

No hi haurà liquidació de la societat Club Joventut de Badalona. Com a mínim, de moment. Ho ha decidit aquest vespre la junta general d’accionistes de l’entitat verd-i-negra, en una votació en què el 99.97% dels vots han estat contraris a la desaparició. El consell d’administració, presidit per Juanan Morales, no ha concretar la manera de presentar l’aval de prop de mig milió d’euros que l’ajuntament de Badalona li exigeix per poder cobrar la subvenció de 468.000 euros aprovada dimarts en el ple municipal. Aquesta subvenció, que és una bestreta del que ha de percebre, faria possible la supervivència del club.

Una de les possibilitats de presentar l’aval, la més sòlida hores d’ara, arribaria gràcies a l’ajuda institucional, mitjançant la federació catalana de bàsquet i la Secretaria General de l’Esport. Una altra opció vindria d’una iniciativa popular, liderada per Carles Saguès, exregidor badaloní i exconseller del Joventut. Sagués, que ha pres la paraula en la junta, ha assegurat que: “Hem fet consultes jurídiques i ens han confirmat que ho podríem fer de manera mancomunada”. Per altra banda, Morales ha explicar que també ha parlat amb entitats financeres per tal d’aconseguir l’aval de prop de 500.00 euros.