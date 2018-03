La Penya no aixeca el cap i ahir va encadenar la tretzena derrota seguida en una nova decepció perquè sempre va anar a remolc i molts homes clau no van aparèixer quan se’ls necessitava. El temps passa i la cosa no millora.

El matx va començar amb una situació tàctica amb Ventura ofegant Rodrigo San Miguel i Xabi López-Arostegui intens en defensa en defensa de Ponitka, l’estrella de l’Iberostar. Però el de Getxo va fer dues faltes en tres minuts i va haver d’anar a la banqueta. Els canaris trobaven situacions massa còmodes en atac i ràpidament van fer un parcial de 8-0 per avançar-se (10-3). La diferència va augmentar fins al 18-10 amb els verd-i-negres perdent moltes pilotes, un peatge massa car. La Penya patia, però tres triples consecutius del júnior Zagars, de Richard i de Ventura van permetre tornar a acostar-se en el marcador (28-23). Al descans s’hi va arribar amb el partit obert (32-26).

L’hora de Vasileiadis

El segon temps va començar al ritme de l’aler grec, que només va necessitar tres minuts del segon temps per anotar tres triples que van liderar un parcial de 15-4 (45-31). Les alarmes, però, es van disparar amb un dos més un de Ponitka (50-31). Carles Duran va decidir fer seure un Jordan desconegut –una sola cistella – i va decidir jugar amb dos quatres (Gielo i Kulvietis). La Penya va ser capaç d’escurçar la diferència a 10 punts (54-44) aprofitant que l’Iberostar tenia els titulars a la banqueta i la major defensa verd-i-negra. L’última estirada va ser un triple de Kulvietis (60-55) però la resposta va ser de 10-3 (70-58). Al final, i amb tot decidit, l’equip va acabar maquillant el marcador amb un triple de Richard en el darrer segon que no va servir de res.

