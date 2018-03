Amb registres generosos

El Barça Lassa buscarà, demà contra l’Estudiantes, mantenir la imbatibilitat en les competicions ACB des de l’arribada de Svetislav Pesic, i ho farà reforçat pel triomf aconseguit, dijous, a la pista de l’Anadolu Efes, una victòria generosa en els registres però incompleta quant al joc.

En un context de mínims competitius –els turcs ni tan sols podien evitar acabar cuers guanyant els dos últims partits–, la dificultat per entrar en calor al Barça li va venir per l’escassa resolució en els primers cinc minuts de Thomas Heurtel, collat amb devoció per Balbay, company seu durant dos anys i mig. Atacava massa llarg per al seu gust i Motum se li esmunyia (9-12, 5’). Va ser amb el rebot i l’encert en el tir exterior que l’equip va contrarestar les dificultats (19-23), una precisió des del triple que va continuar en l’inici del segon quart, amb quatre els dos primers minuts (21-35). Tot i l’avantatge, el bot va continuar sent massa protagonista en els atacs, i no va ser fins a la tornada d’Huertel i Tomic que l’equip es va reconèixer, compensant les intencions ofensives i harmonitzant-se amb les connexions entre el francès i el croat (34-55).

Tornant del descans, l’abundància instantània de l’Anadolu (17 punts en quatre minuts) va aixecar les orelles a Pesic (51-68), que va estirar la dels seus jugadors. Va haver-hi més voluntat que efectivitat defensiva en la resta del tercer quart (67-81), però el Barça va obrir la darrera entrega amb dotze punts sense rèplica (67-93, 33’) que van acabar amb tota intriga. “Ens hem de mirar bé el tercer quart [33-26 per als turcs]”, va dir Pesic. “Hem jugat un bàsquet dolentíssim –va valorar Ergin Ataman–, però el cert és que el Barça ha jugat com Golden State: 19 triples amb un 61%.”