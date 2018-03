Recuperen el pols victoriós (100-77)

El MoraBanc Andorra (15-10) ha superat aquest vespre el Tecnyconta Saragossa (8-17) per 100-77, sumant el vuitè triomf en els últims nou partits i consolidant-se en la zona de play-off. Llevat dels primers cinc minuts, els tricolor han dominat sempre el seu rival en una nit en la que John Shurna ha anotat 21 punts en 27 minuts i cinc jugadors més han superat els 10.

En la primera meitat els andorrans han començat molt tous en defensa i buscant la cistella amb poc criteri (11-16), però les rotacions li han començat a donar to defensiu (23-25). Una empenta que en el segon quart s’ha multiplicat (Diagné) i que juntament amb el canell de Shurna, que ha trasnformat 12 punts en el període, li ha permès arribar al descans ja amb el partit controlat (54-43).

La iniciativa s’ha accentuat tornant, amb els de Joan Peñarroya anant per feina, castigant el balanç defensiu dels aragonesos i enfilant-se a la vintena de punts d’avantatge tot just arrencar el tercer quart (64-45). Ho ha fet amb els punts de Walker i, de nou, de l’inspirat Shurna. Els aragonesos, transparents en defensa, només han donat senyals de vida quan Neal ha fet valer la seva qualitat ofensiva, i l’enfrontament ha quedat liquidat encara amb deu minuts per jugar (78-57).

El proper partit dels tricolor serà dissabte vinent a les set de la tarda a la pista del Baskonia.