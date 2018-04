De la defensa al centenar

Arribant al centenar de punts per quarta vegada en la temporada, el MoraBanc Andorra (15-10) va segellar ahir la vuitena victòria en els últims nou partits, consolidant les credencials que fa setmanes que ha presentat per jugar un any més les eliminatòries pel títol.

Quan has de passar comptes amb el Tecnyconta Saragossa, l’equació és invariable: si defenses, guanyes. Confiar-ho tot a l’atac és un negoci perillós perquè els aragonesos són una plantilla d’aquelles que quan corren només ho fan endavant. Ahir van passar cinc minuts fins que el MoraBanc va abaixar el centre de gravetat, i quan ho va fer l’enfrontament es va acabar. Va començar buscant la cistella amb poc criteri (11-16), però les rotacions li van presentar un primer to defensiu (23-25), empenta que en el segon quart Diagné i Blazic van multiplicar i que, juntament amb la finor de canell de Shurna, el va habilitar per arribar al descans ja amb el partit sota control (54-43).

La iniciativa es va accelerar tornant, amb els de Joan Peñarroya anant de cara a barraca castigant l’innocu balanç defensiu dels aragonesos i enfilant-se a la vintena de punts d’avantatge tot just arrencar el tercer quart (64-45), amb Walker acompanyant l’inspirat Shurna. I com que els de Pep Cargol només van obrir boca quan Gary Neal va fer-se valer, l’escomesa va quedar liquidada quan encara restaven deu minuts per jugar (78-57).