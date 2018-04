Olympiacòs, Madrid i PAO, del tercer lloc al cinquè

El triomf del Baskonia contra el Maccabi de la setmana passada va aclarir de manera definitiva quins seran els vuit equips que lluitaran a partir del dimarts 17 per un lloc en la final a quatre de Belgrad, però la intriga de la fase regular no s’ha acabat. Queda una jornada i sis posicions per ordenar amb l’emoció concentrada en la disputa pel tercer i el quart lloc que l’Olympiacòs (19-10), el Madrid (18-11) i el Panathinaikòs (18-11) tenen entre mans. El Fenerbahçe és el vigent campió i va aconseguir-ho guanyant 0-3 la seva sèrie de play-off, sí –justament contra l’equip de Xavi Pascual–, però allò va ser una excepció i la millor manera de no prendre mal en els quarts encara és jugar tres dels cinc partits a casa.

Duel a tres

El primer de dansar és el PAO de Pascual, avui (20.45 h) a Milà. Els verds són els que necessiten guanyar i esperar per progressar en la classificació. Si cedeixen no tenen cap possibilitat d’aconseguir avantatge de camp i, a més, caurien al sisè lloc si el Zalgiris guanya perquè tenen perdut el desempat amb els lituans. Per a l’Olympiacòs i el Madrid guanyar significa no perdre privilegi. Els del Pireu encara mantindrien el tercer lloc en cas de perdre si també ho fes el PAO, i serien quarts si perden contra el Zalgiris, guanya el Panathinaikòs i perd el Madrid. En el triple empat (19-11) l’Olympiacòs és tercer, el PAO quart i el Madrid cinquè. Els de Laso no juguen fins demà (21 h), contra el Brose a casa –els alemanys enllacen onze desfetes a fora–, i és l’únic dels tres equips que sortirà sabent què necessita.

Els altres

Quant a la resta, el Zalgiris (17-12) pot acabar entre el cinquè lloc i el vuitè; el Baskonia (16-13), que busca el setè triomf seguit, entre el sisè i el vuitè, mentre que el Khimki (16-13) només es pot moure entre el setè i el vuitè lloc encara que avui guanyi al Palau.

L’última jornada

CSKA - Estrella Roja

19 h

Fenerbahçe - Unicaja

19.15 h

AX Milà - Panathinaikòs

20.45 h

Barça Lassa - Khimki

21 h

Baskonia - Anadolu Efes

21 h

Olympiacòs - Zalgiris

18 h (demà)

València - Maccabi

20.30 h (demà)

Madrid - Brose

21 h (demà)