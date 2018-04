L’adeu en el retorn de Bartzokas

El FC Barcelona Lassa tanca aquest vespre al Palau Blaugrana (21 h, Esport 3) el seu periple per l’Eurolliga enfrontant-se al Khimki de Georgios Bartzokas, l’entrenador blaugrana de la temporada passada.

A diferència del Barça, sense possibilitats de classificació per al play-off des de fa setmanes, el conjunt rus es presenta a la cita amb un lloc entre els vuit primers garantit, si bé encara que guanyi no passarà de la setena posició i això el portarà a jugar els quarts o bé contra el CSKA o bé contra el Fenerbahçe. L’equip de Bartzokas està passant un moment complicat des del punt de vista físic –Sved no va jugar en l’últim partit de la VTB amb molèsties al turmell–, i arriba sense els lesionats Honeycutt, Anderson i Sokolov. Per la seva banda, el Barça busca una victòria que, segons quins resultats hi hagi en la resta de la jornada, el podria situar, en el millor dels casos, en l’onzena posició final.