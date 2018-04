El Barça sap competir en el seu adeu a l’Eurolliga (86-82)

El Barça ha tancat la seva participació a l’Eurolliga d’enguany competint i sumant una intranscendent victòria contra el Khimki (86-82) de l’extècnic del Barça Georgios Bartzokas. Els blaugrana han cimentat el triomf després d’uns primers minuts amb un festival ofensiu on han arribat a guanyar de 20 punts (45-25). Però els russos han fet un parcial de 0-13 i s’han tornat a posar dins el matx (45-38). Al descans el resultat era de 54-45 amb només cinc punts de la seva estrella Shved. Els russos s’han posat a només quatre punts al tercer quart però ha aparegut el capità Navarro per assolir dos triples seguits (64-57). Però la clau ha estat només iniciar-se el darrer període quan un triple de Ribas (75-66) ha llançat els blaugrana que han arribat a tenir una diferència de 14 punts (84-70) a 4:01 pel final. Tot i això els russos no s’han rendit i han posat emoció al final amb un parcial de 2-12 (86-82) que ha generat incertesa fins la botzina final. Els blaugrana han tornat a mostrar la seva qualitat ofensiva amb 17 triples llançant més de tres (38) que de dos (27). El Khimki jugarà els quarts de final contra el CSKA.