Que s’hagi après ja la lliçó

El Barça va tancar ahir la seva decebedora participació a la màxima competició continental empitjorant, cosa difícil, els registres del curs passat (onzè amb un balanç de 12-18 pel catorzè lloc d’enguany amb 11-19). Els blaugrana van dir adeu en un Palau amb una pobra entrada i, coses del destí, contra el tècnic a qui es va acomiadar fa un any al Barça i que ha aconseguit classificar per primera vegada en la seva història el Khimki pels curs. El dubte ahir va ser si Navarro va jugar el seu últim partit a l’Eurolliga. Aposteu que no.

Sense res en joc més enllà de l’honor, el Barça va tenir la baixa de Claver, amb molèsties al genoll dret, i Bartzokas, sense Honeycutt, Sokolov i Anderson, tres peces clau. Pesic va situar de titular Navarro, que no havia jugat els tres darrers partits entre Eurolliga i ACB. I el capità va contribuir al festival ofensiu dels vuit primers minuts amb 29 punts i un 6/8 triples (29-17). Dos triples consecutius de Koponen només arrencar el segon quart i una cistella d’Oriola va fer més gran la sagnia (39-21 a 8:13 del descans) que s’ampliaria fins eas 20 (45-25). Però curiosament sense Shved els russos van fer un 0-13 (45-38) amb Jenkins (12 punts i 4/4 triples) i Gill (15 amb 4/34 de 2, 2/2 triples i 1/1 lliure) com a motors sense errar cap tir (54-45 al descans).

Al tercer quart es van mantenir les rendes de quatre a sis punts però la clau va ser només iniciar-se el darrer període quan un triple de Ribas (75-66) que va servir per llançar el seu equip que a 4:37 minuts va sentenciar (84-77). Shved, màxim anotador de l’Eurolliga amb 21,6 punts de mitjana, va acabar ahir amb només tres cistelles mentre Navarro va establir el seu sostre aquest curs (17).