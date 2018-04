La pressió creix

Aquesta jornada entre setmana no ha dut res de bo al Divina Joventut. No per la seva (previsible) derrota a la pista del líder, sinó perquè els triomfs d’alguns rivals directes com el RETAbet Bilbao o el Burgos el situen una altra vegada amb la permanència a dues victòries. El cop d’efecte a Saragossa de fa una setmana –primer triomf a domicili en un any– li ha servit únicament per continuar viu, en la cursa per mantenir la categoria. La Penya ha de continuar remant a fons ja que el camí continua fent pujada. I, malgrat que quedin encara set partits, els dos propers poden marcar molt el seu destí.

El primer és demà contra el Bilbao. L’average és inviable (-25 a Miribilla en la primera volta), però imposar-se li permetria tenir els bascos a una victòria, i potser també el Tecnyconta, amb un compromís difícil avui a la seva pista contra el València. El Bilbao, que feia l’efecte que queia al buit (balanç d’1-9 en deu partits abans de derrotar l’Herbalife), s’ha revifat i serà un rival duríssim per als de Carles Duran. Cal veure també la reacció del Betis després de l’adobat al Palau. Rep el Burgos; o sigui, que un dels dos segur que sumarà.

I la setmana que ve, els verd-i-negres aniran precisament a Burgos, amb qui van perdre a l’Olímpic (81-88). Un dia per aprofitar que els rivals en la pugna s’enfrontaran contra equips que es troben en play-off o lluitant-hi per un lloc. El Betis rep l’Herbalife; el Bilbao, el MoraBanc, i el Tecnyconta visita l’UCAM Múrcia.

La jornada 28

Tecnyconta - València

19 h

Montakit Fuen. - R. Madrid

19 h

Baskonia - Iberostar

12.30 h (demà)

Herbalife - UCAM

12.30 h (demà)

Betis - Burgos

12.30 h (demà)

Divina Jov. - Bilbao

12.30 h (demà)

Delteco GBC - Obradoiro

18 h (demà)

MoraBanc - Movistar

18 h (demà)

Unicaja - Barça Lassa

18.30 h (demà)

Equip Vict. PP PJ PF PC

R. Madrid 24

3 27 2437 2126

Baskonia 19

8 27 2301 2093

Barça Lassa 19

8 27 2424 2152

València 18

9 27 2255 2070

Unicaja 16

11 27 2230 2071

MoraBanc 15

12 27 2308 2223

UCAM Múrcia 15

12 27 2095 2041

Herbalife GC 15

12 27 2286 2247

Montakit Fuen. 15

12 27 2076 2197

Iberostar Tfe. 14

13 27 2071 2062

Movistar Estud. 13

14 27 2274 2279

Delteco GBC 11

16 27 2180 2243

Monbus Obrad. 11

16 27 2038 2131

Burgos 9

18 27 2167 2348

Tecnyconta Sar. 8

19 27 2195 2361

RETAbet Bilbao 8

19 27 2084 2264

Betis 7

20 27 2096 2429

Divina Joventut 6

21 27 2109 2289