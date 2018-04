Al Barça li surt creu a Màlaga (80-78)

El Barça Lassa (19-9) ha perdut en la seva visita a Màlaga per 80-78 contra l’Unicaja (17-11), un enfrontament decidit en els últims segons i que els blaugrana, després d’una primera meitat molt deficient (43-26), han sabut competir malgrat anar molts minuts a remolc. Tomic i Koponen, amb 14 punts cadascun, han estat els màxims anotadors de l’equip d’Svetislav Pesic.

El Barça ha entrat molt bé en el partit, amb agressivitat defensiva i controlant el rebot, explotant la transició (Koponen) i amb Tomic dominant el joc a mitja pista (9-16, 7’). Però les rotacions l’han trencat. Les pròpies i les de l’Unicaja, que ha tancat el quart amb un 8-0 i ha obert el segon amb un 9-0 (26-16, 12’). L’equip blaugrana ha perdut el tacte pel rebot i les pilotes perdudes s’han multiplicat, i els andalusos, connectant i ocupant tot l’ample de pista, han arribat al descans amb 43-26 perquè el Barça, llevat d’alguna situació per parelles, tampoc ha anotat els tirs alliberats que trobava.

Tornant dels vestidors ha tornat la millor versió de l’equip, amb bones recuperacions defensives i castigant molt bé les superioritats ofensives, ja fos en transició o a mitja pista (47-43, 26’). Jackson, Heurtel i Oriola han estat protagonistes, i mica en mica el dèficit ha anat minvant fins a entrar en l’últim quart amb empat (55) després del 12-29 d’aquest tercer període. Ja en el darrer acte, el Barça, que ha perdut pistonada en atac per l’empenta dels locals, s’ha agafat a les connexions amb Tomic per trobar triples i poder arribar als últims tres minuts amb tot obert (70-70). L’Unicaja ha tibat (75-70), però hi hagut resposta (76-75) i, ja en l’últim minut, Augustine ha situat el 80-78 amb un cop de dits a tretze segons i després, en l’última possessió, Claver ha anotat a dos segons però els àrbitres han xiulat una rigorosa falta en atac que ha acabat amb qualsevol opció de triomf.

El proper partit dels blaugrana serà diumenge al Palau (12.30 h) contra el Delteco GBC.