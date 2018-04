Paul George amarga el debut de Ricky

Ricky Rubio (13 punts i 5 assistències) es va estrenar en la seva carrera en els play-off, però encara no pot explicar el seu primer triomf. Els Thunder van trobar en Paul George en el seu gran guia, que va establir el rècord de la franquícia d’Oklahoma en anotar vuit triples en un partit en la lluita pel títol, cosa que no havia fet fins ara ningú. El que va quedar clar és que la sèrie podria ser llarga i sense un favorit clar. Els Thunder van fer una sèrie de 14/29 triples. Fins ara en 14 partits sempre que ha anotat 14 triples com a mínim, ha guanyat, mentre els Jazz sempre que han arribat perdent al tercer quart fora de casa han perdut els 17 partits que han disputat. Ricky que li toca ballar amb Westbrook (29 punts, 13 rebots i 8 assistències) i això suposa un desgast físic gran que no li permet després desenvolupar el seu joc màgic en atac. Qui continua meravellant és el rookie Mitchell, candidat al millor debutant de l’NBA, que va tornar a exhibir el seu potencial. L’ex-Barça Abrines va anotar tres triples, dos d’ells en moments importants, i va acabar amb 11 punts.

Daltabaix a Cleveland