L’OAKA, un infern blanc

El PAO de Xavi Pascual, que havia aconseguit 13 victòries en 15 partits a l’OAKA, va signar ahir un correctiu històric al Madrid, a qui va arribar a humiliar de 35 punts (79-44) a l’inici de l’últim quart. Demà (20.15 h), al mateix infern, els de Pablo Laso disposaran de la segona oportunitat per intentar evitar anar a Madrid amb un 2-0.

El partit va quedar decidit amb una sortida explosiva dels grecs, que van tenir en Calathes el seu gran líder (16 assistències). Per la seva banda, el CSKA va patir el que no està escrit per superar el Khimki, que encara no l’ha guanyat ni en l’Eurolliga ni en la VTB aquesta temporada. Els de l’extècnic blaugrana Bartzokas van anar a davant en el marcador fins al minut 32, però el CSKA va empatar (75-75), i liderat per Sergio Rodríguez va acabar esvaint la sorpresa.