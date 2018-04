El Barça Lassa no bada a Fuenlabrada (75-93)

El FC Barcelona Lassa (21-9) ha superat aquest vespre el Montakit Fuenlabrada (15-15) per 75-93, una victòria consolidada en un magnífic tercer quart (8-26). El millor de l’equip ha estat Ante Tomic amb 20 punts i 10 rebots (31 de valoració), ben acompanyat per Pau Ribas (13 i 6 assistències).

La primera meitat ha estat marcada per les pèrdues blaugrana (13) i pels triples locals, especialment en l’inici del partit, anotant-ne quatre en els cinc primers atacs. Després del descans (41-40), els d’Svetislav Pesic han augmentat prestacions defensives, no han perdut cap pilota en tot el tercer període i han capgirat completament la situació (49-66). En l’últim el Fuenlabrada no ha deixat de buscar la remuntada, però el Barça en cap moment ha perdut la concentració i el triomf no ha perillat.

El proper partit de l’equip és dimarts, a Reus (12.30 h), en la final de la Lliga Catalana que jugarà contra el MoraBanc Andorra.