Sense romanços

El Barça Lassa (21-9) va vèncer ahir a Fuenlabrada, en una pista particular i contra un equip amb l’ànim afeblit que encadena set derrotes (15-15) i que només competeix quan té encert. Els de Svetislav Pesic van badar en l’arrencada i la imprecisió els va maltractar abans del descans, però tornant no hi va haver color i van dominar de punta a punta. Ahir el Barça no podia romancejar i quan s’hi va posar no va deixar canya dreta.

En les primeres cinc ofensives del partit el Montakit va anotar quatre triples (14-2), i en les primeres sis del segon quart el Barça va perdre cinc pilotes (34-24). L’equip va entrar amb mal peu en els dos períodes inicials i es va refer dels tràngols amb agressivitat defensiva per entorpir la circulació dels madrilenys i amb paciència ofensiva, falcant el cinc contra cinc en Tomic. En el primer quart Koponen va auxiliar el croat –14 punts entre tots dos– i en el segon va ser Pau Ribas qui va acompanyar-lo. Incapaç de trobar ritme ni continuïtat en el joc, el millor de l’equip en el descans era el resultat (41-40).

Com és habitual en la casa des que Pesic la governa, el Barça va tornar dels vestidors amb la lliçó repassada i apresa, i en un batre d’ulls el partit es va acabar. Va castigar el balanç defensiu local accelerant les transicions i va ofegar-li l’atac a mitja pista pressionant més la pilota i negant primeres línies de passada amb delit. Ribas i Claver van posar els primers punts a la convicció col·lectiva (46-57) i després Tomic va acabar de fer el fet (49-66). I en l’últim quart, a controlar.