L’Spar Citylift Girona no pot amb l’Avenida i diu adéu a la lliga (61-77)

Tot i deixar-s’ho tot sobre la pista, l’Spar Citylift Girona no ha pogut vèncer l’Avenida avui a Fontajau (61-77) i ha dit adéu al títol de lliga, caient per la via ràpida en la final (0-2). L’equip castellà ha exhibit tot el seu potencial i ha dut en tot moment la iniciativa en el joc i el marcador. La victòria li permet guanyar un altre triplet en competicions FEB, el segon consecutiu.

El seu gran inici –un 9-18 (6’), després d’anotar en vuit dels nou primers atacs– ha permès l’Avenida dur el pes del duel, sobretot per la seva superioritat en la pintura. L’Spar Citylift ha començat a trobar-se còmode, quan ha mogut la banqueta. En especial, l’aparició de Conde ha activat l’equip que apujaria el to al darrere fins i tot acabaria el primer parcial per davant, després d’un triple de Traoré (21-18).

Però, les visitants tornarien a estirar la diferència, gràcies a la inspiració de Moss. Inèdita en el primer partit, dijous a Salamanca, ha fet quatre triples gairebé seguits que ha disparat el seu equip en el marcador (25-38, 17’). El combinat gironí, obligat a preservar a Núria Martínez, amb dues faltes, patia també molt per aturar De Souza i, a la mitja part, ha marxat amb un 32-44 desfavorable.

L’equip, insistint en les defenses alternatives, ha intentat collar l’Avenida a la tornada de vestidors, però el rival sempre trobava una resposta i, en algun cas, en l’últim segon de la possessió (37-51, 24’). Uns minuts amb Evans i Rosó dotant de més ritme al joc van estrènyer la diferència fins a un -7, però no s’acostava més perquè li faltava encert, sobretot de l’arc. I el rival no perdonava, ja fos a través del talent de Domínguez o una altra fuetada de Moss. El triple en el darrer segon de tercer quart de Nicholls va sonar a fuetada gairebé definitiva (49-64).

L’Spar Citylift no s’ha rendit i empès per l’energia de Mendi, ha arribat a situar-se 55-64 (34’), però el seu desencert i la precipitació l’ha acabat castigant i condemnant-lo a una derrota més dura del que realment mereixia.