Territori blaugrana

JUGADOR MJ PTS 2P 3P 1P RT AS FC VAL

FC BARCELONA LASSA

MORABANC ANDORRA

TOTAL 200:00 70 11/32 10/26 18/23 25 8 16 66

TOTAL 200:00 89 25/46 11/21 6/11 38 17 23 107

18 Pierre Oriola 18:40 5 2/5 0/2 1/2 6 1 5 4

*22 John Shurna 25:53 19 2/3 4/8 3/3 2 1 1 18

24 Guille Colom 11:17 4 1/2 1/2 2 1 7

30 Víctor Claver 16:29 2 1/4 3 1 3 5

8 Colton Iverson 14:20 6 1/5 4/4 5 2 7

8 Phil Pressey 3:17 3 1/2 2

*45 Adrien Moerman 23:29 9 3/3 4 2 12

32 Landing Sané 12:35 0/2 0/2 2 1 -4

*12 Vlado Jankovic 20:12 4 2/3 0/1 0/2 1 1 3

10 Edwin Jackson 19:18 10 5/7 0/1 3 10

*13 Thomas Heurtel 22:21 8 1/4 2/2 1 7 1 13

*16 Andrew Albicy 18:44 5 0/2 1/3 2/2 1 2 1 1

*9 Adam Hanga 20:42 13 5/7 1/3 0/2 5 1 1 14

11 Jaka Blazic 11:55 0/1 0/1 1 1 3 -3

*21 Moussa Diagne 21:43 9 2/3 5/6 4 3 17

14 Aleksandar Vezenkov 6:26 0/1 2 1

23 David Walker 22:58 3 0/1 1/3 1 2

*25 Petteri Koponen 23:21 7 2/6 1/1 4 1 3 10

*44 Ante Tomic 14:56 13 6/8 1/2 4 2 2 15

*25 David Jelinek 16:48 11 2/5 2/5 1/2 2 10

11 Juan Carlos Navarro 16:39 15 1/3 3/5 4/5 2 3 13

14 Oliver Stevic 5:36 0/3 2 1 -3

5 Pau Ribas 14:22 4 2/2 0/1 4 4 2 9

3 Jaime Fernández 17:59 9 2/4 1/1 2/2 3 2 3 11

Passen els anys, les finals i no hi ha ningú capaç de posar fi a l’etapa hegemònica del Barça Lassa en la lliga catalana. Ahir, i en un ambient magnífic a l’Olímpic de Reus –ple a vessar, amb 2.000 espectadors a la graderia–, el moment de forma del MoraBanc feia pensar que podria qüestionar-li el domini, però els de Pesic no els ho van permetre. Prenent-se la cita molt seriosament, van oferir la seva versió més consistent, que va conduir-los al novè ceptre seguit en el torneig.

Que els uns i els altres no carburaven a idèntiques revolucions es va fer evident en un parell de minuts de joc. Els blaugrana, actius i enèrgics, mossegaven a la línia de passada i s’abraonaven en el rebot ofensiu i, de seguida, van marcar territori, amb Hanga de protagonista (11-3, 5’). Els tricolor es veien obligats a jugar lluny del cèrcol i, sense encert des del triple ni possibilitats de córrer, no tenien recursos per produir. Peñarroya ho veia, però no li funcionava res. Ni fer canvis ni utilitzar defenses alternatives com una zona 1-3-1.

Hi hagués qui hi hagués al parquet, el joc del Barça Lassa no se’n ressentia i l’encert, devastador –7/10 triples a la mitja part–, el propulsava a cotes sorprenents, tenint en compte el nivell del rival (36-13, 13’). Una excel·lència de tal magnitud era impossible de mantenir i, en el moment que va decréixer, el MoraBanc va intentar aparèixer. Per bé que no tenia control de rebot ni al seu propi cèrcol, va intentar ser més dur al darrere i va localitzar en Shurna (11 punts al segon parcial) una inspiració individual per aferrar-se. Això li va permetre, com a mínim, esmorteir una mica la caiguda al buit. En tot cas, a la mitja part la diferència continuava sent substancial (50-35).

Un triple de Jaime Fernández només de reprendre el duel va esperonar el MoraBanc i la seva afició, però l’equip blaugrana no estava per orgues i aviat va deixar-li clar que per aspirar a remuntar necessitaria moltes més coses. Carregant de pilotes interiors Tomic –el croat va fer 10 punts en aquest quart, i va ser designat MVP, perquè va ser el més valorat de l’equip–, l’equip va disparar-se una altra vegada en el marcador (62-40, 24’). No seria definitivament perquè els tricolor persistirien, no s’entregarien.

Jelinek i Jaime Fernández van rebaixar la diferència fins a un -12, però sense regularitat ni rebot era impossible aspirar a res. I menys contra un equip sòlid, sense llacunes de concentració. Tant és així que la inèrcia del partit va tombar cap a l’altre costat i el Barça Lassa va adquirir un +26 després d’un triple de Koponen (82-56, 35’), per rubricar el títol. Curiositats del calendari, els dos equips es tornaran a veure les cares dissabte al Palau, en la Lliga Endesa. Serà, de ben segur, una història totalment diferent.