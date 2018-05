Es torna a repetir la història

Quan el Barça Lassa i el MoraBanc Andorra van acceptar disputar la final de la Lliga Catalana només cinc dies abans de veure’s les cares a l’ACB tothom pensava que el que passaria llavors seria molt diferent del que passaria després. Doncs no. Estàvem equivocats. El que es va veure a Reus amb un Barça sòlid, amb un equip que arriba al tram final crescut, que amb un partit per setmana pot preparar millor les jornades i arriba més descansat, es va tornar a veure ahir damunt el parquet del Palau Blaugrana. Igual com fa cinc dies el Barça va deixar sentenciat el partit al final del primer quart, en què ja dominava 31-12 amb un joc excels, amb activitat en atac, encert en el tir exterior i ofegant el rival al darrere. Els de Pesic guanyen i posen pressió al Baskonia, que juga a la pista del Betis obligat a no fallar si vol mantenir el segon lloc. De moment els blaugrana van anar a dormir segons de l’ACB.

El matx va tenir poca història perquè dels set primers triples que van llançar els de Pesic sis van anar a dins. Els andorrans van sortir amb poca agressivitat, mala actitud per intentar esgarrapar alguna cosa positiva del Palau. I a partir de llavors els blaugrana van convertir el partit en un monòleg en què va destacar el joc col·lectiu i Tomic, en estat de gràcia. El MoraBanc rebrà el Guipúscoa i el València i anirà a Màlaga amb l’obligació de no fallar més per no sortir de la zona de play-off. Els andorrans tenen un triomf més que el Tenerife i el Múrcia.